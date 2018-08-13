Россия может отойти от расчетов в долларах на международной арене. Об этом в воскресенье, 12 августа, в интервью одному из российских телеканалов, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

При этом комментируя новые американские санкции против Российской Федерации он отметил, что не исключает переход на национальную валюту вместо доллара и в торговле нефтью.

Мы существенно уменьшили вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой становится рисковым инструментом для расчетов, - заявил российский министр.

Вместе с тем, по его словам, пока в России не планируют закрывать американские компании и каких-либо ограничений, например, для McDonald's не будет, поскольку там работают наши граждане, - сказал он.

Напомним, глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что Россия рассматривает возможность ведения расчетов за нефть в национальных валютах, в том числе с Турцией и Ираном.

Как сообщал УРА-Информ, Госдепартамент США объявил, что введет против России новые санкции из-за отравления Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери. Санкции вступят в силу 22 августа.