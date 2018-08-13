Нефть Brent торгуется на отметке в 72,57 доллара за баррель

Согласно недавно полученным сведениям, в данное время цена нефти Brent перебывает на уровне 72,57 доллара за баррель. В свою очередь это на 0,27% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Как отметили аналитики рынка нефти, цены на нефть изменяются на фоне данных Baker Hughes. В частности, количество буровых на прошлой неделе в США составило на 10 единиц - до 869 установок, что является максимумом с марта 2015 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", фьючерсы на нефть эталонных марок падают из-за информации о сокращении добычи черного золота в Саудовской Аравии.

Цена на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,20 долларов.