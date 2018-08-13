Нацбанк на понедельник вновь укрепил гривну

100 долл - 2724.5640 грн;

100 евро - 3121,2605 грн;

При этом регулятор установил на 13 августа следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1061.366124;

Серебро - 13.559994;

Платина - 733.184872;

Палладий - 786.618893.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 10 августа, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2696,1726 грн;

100 евро - 2711,1393 грн;

Как сообщ УРА-Информ, в среду, 1 августа, вступили в силу изменения методики расчета и обнародования официального курса гривны.

Как сказано на официальном сайте Национального банка Украины, отныне официальный курс гривны к доллару будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов на условиях "тод", "том" и "спот", которые в день расчета курса заключались на межбанковском валютном рынке Украины и информация о которых предоставлялась регулятору до 15:30 соответствующего рабочего дня.