11:14 13.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Нафтогаз" увеличил цену закупки газа на внутреннем рынке

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в августе этого года вновь планирует осуществить закупку природного газа собственной добычи у частных газодобывающих предприятий Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАК.

Согласно сообщению пресс-службы "Нафтогаза", это повышение обусловлено отсутствием заявок от поставщиков газа, которых не заинтересовала цена, предложенная на июль.

Так, цена закупки природного газа в августе составит с 8 088,00 до 8 209,00 гривен за тыс. кубометров.

"В июле "Нафтогаз" объявлял тестовую закупку газа по цене 7629 гривень за тысячу кубометров (без НДС), в июне – по цене 6900 гривень за тысячу кубометров (без НДС). В связи с тем, что июнь и июль традиционно является сезоном низкого спроса на газ, "Нафтогаз" не получил ни одного предложения от поставщиков газа", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российский Внешэкономбанк отказался от идеи продать свой дочерний украинский Проминвестбанк. Сейчас "дочка" ВЭБа сворачивает активные операции. Банк перестает выдавать новые кредиты и привлекать вклады. 


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