"Нафтогаз" увеличил цену закупки газа на внутреннем рынке

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАК.

Согласно сообщению пресс-службы "Нафтогаза", это повышение обусловлено отсутствием заявок от поставщиков газа, которых не заинтересовала цена, предложенная на июль.

Так, цена закупки природного газа в августе составит с 8 088,00 до 8 209,00 гривен за тыс. кубометров.

"В июле "Нафтогаз" объявлял тестовую закупку газа по цене 7629 гривень за тысячу кубометров (без НДС), в июне – по цене 6900 гривень за тысячу кубометров (без НДС). В связи с тем, что июнь и июль традиционно является сезоном низкого спроса на газ, "Нафтогаз" не получил ни одного предложения от поставщиков газа", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российский Внешэкономбанк отказался от идеи продать свой дочерний украинский Проминвестбанк. Сейчас "дочка" ВЭБа сворачивает активные операции. Банк перестает выдавать новые кредиты и привлекать вклады.