Миссия МВФ приедет в Украину в сентябре

Об этом в понедельник, 13 августа, сообщает пресс-служба МВФ. По обращению украинской власти, миссия МВФ посетит Киев в период с 6 по 19 сентября 2018 для обсуждения последних актуально экономических событий и экономической политики, - говорится в заявлении.

По словам Люнгмана, миссия также обсудит следующие шаги, "включая финансовую помощь от МВФ в поддержку политики, направленной на сохранение макроэкономической стабильности и обеспечение развития экономики в направлении устойчивого и инклюзивного роста".

Как сообщал "УРА-Информ", в Международном рейтинговом агенстве Fitch Ratings заявили, что кредитоспособность Украины напрямую зависит от поддержки Международного валютного фонда.