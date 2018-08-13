15:30 13.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Экономика Украины держится на поддержке МВФ

В Международном рейтинговом агенстве Fitch Ratings заявили, что кредитоспособность Украины напрямую зависит от поддержки Международного валютного фонда (МВФ).

Экономика Украины держится на поддержке МВФ

Об этом говорится в пресс-релизе агентства, размещенного на официальном сайте.

Там отмечается, что программа расширенного финансирования от Фонда является ключом к сохранению международных резервов при растущих платежах по государственному долгу.

Также отмечается, что для очередного пересмотра программы МВФ Украина должна обеспечить создание Антикоррупционного суда, а также сохранить стабильную бюджетную политику.

А само продолжение сотрудничества с МВФ и международными партнерами будет иметь важное значение для поддержания улучшений в макроэкономической стабильности, ограничения отступлений от принятых реформ и безопасного доступа к официальному и рыночному финансированию.

Как сообщал "УРА-Информ", финансово слабая Украина продолжает терять миллиарды из-за коррупции. Как показали расследования, проведенные редакцией Sueddeutsche Zeitung в Киеве и Одессе, бюджет страны недополучает порядка 4,8 млрд долларов ежегодно из-за коррупции в таможенных органах.


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  • "Прошло более четырех лет после революции на Майдане, а финансово слабая Украина продолжает терять миллиарды из-за коррупции. Как показали расследования, проведенные редакцией Sueddeutsche Zeitung в Киеве и Одессе, бюджет страны недополучает порядка 4,8 млрд долларов ежегодно из-за коррупции в таможенных органах. Это более чем одна пятая от общей суммы поступлений в бюджет и вдвое больше суммы, которую Украина рассчитывает получить в 2018 году от МВФ, ЕС и Всемирного банка", - сообщает автор публикации Флориан Хассель.

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