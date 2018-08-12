Протекционистская политка Трампа может обернуться для мировой экономики катастрофой

По его словам, торговые отношения США с Евросоюзом оцениваются в триллион долларов, потерять такого торгового партнёра - означает лишить свой бюджет 20 процентов доходных поступлений.

Риторика политиков очень сильно может отобразиться на работе литейщиков и сталеваров, которым важно, чтобы их продукция успешно реализовывалась на внешних рынках. Необходимо и далее продолжать придерживаться привычных правил международной торговле низших пошлин и открытых рынков, а также бороться с протекционизмом, которым с "волюнтаристским энтузиазмом" занимается американский президент Дональд Трамп.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер договорились о снижении торгового напряжения и взаимном постепенном снятии пошлин.