Эрдоган снова пытается "раскулачить" собственных граждан

Об этом передает Reuters.

Президент просит турков менять свои валютные сбережения на национальную денежную единицу. Таким образом, турецкий лидер надеется, что американские санкции не сильно повлияют на ликвидность национальной валюты, курс которой обвалился на фоне опасений относительно экономики и ухудшения отношений с США.

Так, Эрдоган также стремиться наладить контроль за денежным оборотом в финансовой системе Турции. Глава турецкого государства в новой каденции пообещал жестко бороться с валютными фальсификаторами и торговцами валюты на "черном рынке".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно турецкий президент инициировал встречу лидеров Турции, России, Германии и Франции на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге для обсуждение ситуации в Сирии.