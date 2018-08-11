13:37 11.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100201060:roman

В Украине существенно подешевел сахар

 В Украине в июле 2018 года цена на сахар упала до рекордных 20 процентов. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

В Украине существенно подешевел сахар

Согласно опубликованной информации, стоимость сахара на рынках составляет 14-17 гривен. Цена зависит от региональной специфики. В месячном показателе же наоборот, цена на сахар выросла на 1,9 процента, а в январе-июле было зафиксировано падение цены на этот продукт на 16,4 процента.

По словам директора Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, заводы сейчас готовы продать сахар дешевле, чтобы получить денежные средства для скорейшей оплаты заработных плат своим сотрудникам, перед которыми у руководства заводов есть задолженности. 

Напомним, что с начала июля в Украине подорожали говядина, сахар и колбасы. Об этом свидетельствуют данные инфляционного барометра. По прогнозам экспертов, до конца года свинина может сравниться в цене с говядиной.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за июль текущего маркетингового года украинские производители экспортировали чуть менее 37 тыс. т. сахара. А это на 46 процентов меньше, чем в предыдущем месяце. 


Поделиться
Читайте также:

  • Председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк сообщил, что из-за соотношения цен на газ к рыночному уровню, приведет к их увеличению на 60-70 процентов.

  • Министерство аграрной политики и продовольствия начнет увеличивать цены на сахар с первого февраля 2018 года. Об этом передает официальный сайт ведомства.

  • Украинцам обещают снова повысить пенсии. Как заявили в Министерстве социальной политики, пенсии в 2019 году должны увеличиться на 10-15%.
 
"Манюнайтед" одержал сокрушительную победу над "Лестером" В Запорожье грузовик врезался в легковушку - ФОТО На Тернопольщине потерпел крушение легкомоторный самолет В столице полисмен в одиночку обезвредил и задержал вооруженного грабителя - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив