В Украине существенно подешевел сахар

Согласно опубликованной информации, стоимость сахара на рынках составляет 14-17 гривен. Цена зависит от региональной специфики. В месячном показателе же наоборот, цена на сахар выросла на 1,9 процента, а в январе-июле было зафиксировано падение цены на этот продукт на 16,4 процента.

По словам директора Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, заводы сейчас готовы продать сахар дешевле, чтобы получить денежные средства для скорейшей оплаты заработных плат своим сотрудникам, перед которыми у руководства заводов есть задолженности.

Напомним, что с начала июля в Украине подорожали говядина, сахар и колбасы. Об этом свидетельствуют данные инфляционного барометра. По прогнозам экспертов, до конца года свинина может сравниться в цене с говядиной.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за июль текущего маркетингового года украинские производители экспортировали чуть менее 37 тыс. т. сахара. А это на 46 процентов меньше, чем в предыдущем месяце.