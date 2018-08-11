20:00 11.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина продолжает наращивать импорт европейских сыров

За последние 6 месяцев Украина завезла в страну почти 7 тонн сырных продуктов. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

Украина продолжает наращивать импорт европейских сыров

Согласно опубликованной информации, поставки импортных сыров за полгода в Украину выросли на 43,6 процентов – до 32,68 млн. долларов. Наиболее популярными оказались сорта твердых сыров, которые и составляют 93,4 процента импорта, мягкие и рассольные сыры составляют 3,4 процента и 3,2 процента соответственно.

Стоит отметить, что отечественное производство данного продукта в стране поставлено на должный уровень. Так, производство сыра свежего неферментированного и сыра тертого, голубого и другого сыра выросло по показателям на 2,5 процента. За пять месяцев 2018 года было произведено 29,9 тыс. тонн сыра свежего и 39,8 тыс. тонн сыра.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в январе-июне месяце 2018 года Украина увеличила темпы экспорта сахара на внешние рынки на 25 процентов.


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