15:57 10.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине впервые за 10 лет начало расти производство пива

В течение прошлого года в Евросоюзе произведено более 41 млрд. литров пива, содержащего алкоголь.

В Украине впервые за 10 лет начало расти производство пива

По подсчетам Евростата, это на 2,5 миллиарда литров больше, чем годом ранее. Всего на одного жителя ЕС приходится почти 81 литр, передает expres.ua.

Крупнейший производитель - Германия. Хотя в целом две трети пива, содержащих алкоголь, производится в шести государствах-членах ЕС. Речь идет о Германии, Великобритании, Польше, Нидерландах, Испании и Бельгии. Наибольший прирост производства пива, содержащего алкоголь, зафиксировали в Нидерландах.

В Украине же завершилась десятилетняя тенденция к сокращению объемов производства пива. За первое полугодие этого года производство увеличилось на 3,1%. 91,2 миллиона декалитров, что составляет около 21 литра на каждого украинца.

В 2008 году в Украине было произведено 3,2 миллиарда литров пива. Это был самый лучший год для производителей пива. И с того времени и до сих пор производство этого напитка стремительно сокращалось.

Как сообщал "УРА-Информ", Украина в 2017 году экспортировала в Европейский союз 11 миллионов литров пива. Это 3% от всего объема ввозимого в Европейский Союз продукта. Как сказано в данных Евростата, главным поставщиком пива в ЕС является Мексика, которая поставляет 211 миллионов литров, что составляет 52% от всего импорта.


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