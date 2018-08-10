14:28 10.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина обеспечит себя дефицитными боеприпасами

Теперь Украина сможет производить собственные снаряды большого калибра.

Украина обеспечит себя дефицитными боеприпасами

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на сообщение в соцсети Президента Украины Петра Порошенко.

Он написал, что Государственная акционерная холдинговая компания "Артем" запустила собственную производственную линию, на которой будут производить крупнокалиберные боеприпасы.

В частности, на этом производственном участке будут изготавливать снаряды для мощной артиллерийской установки "Гиацинт".

Президент отметил, что на предприятии не только восстановили изготовление боеприпасов для ВСУ, но и сделали их более точными, мощными и эффективными.

Уже вскоре дефицитные боеприпасы будут производить серийно.

Как сообщал "УРА-Информ", на центральном полигоне Сил обороны Эстонии в городе Харьюмаа в четверг, 9 августа, произошел пожар. Пока о взрывах не сообщалось. Вместе с тем спасатели отмечают, что на полигоне находится большое количество боеприпасов.


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