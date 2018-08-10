09:48 10.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина накопила в ПХГ 13,26 млрд куб. м газа

По состоянию на восьмое августа 2018 года, обьем голубого топлива в подземных хранилищах Украины увеличился до 13,264 млрд куб. м. При этом, за прошедшие сутки  ПХГ Украины было закачано 55,44 млн куб. м газа.

Украина накопила в ПХГ 13,26 млрд куб. м газа

Об этом свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

Согласно недавно полученным сведениям, в течение суток из ПХГ Украины газ не отбирался.

Также сообщается, что в Украину за сутки поступило из Словакии 23,25 млн куб. м, из Венгрии - 16,51 млн куб. м газа, из Польши голубое топливо не поступало.

"В данное время украинские ПХГ заполнены на 42%", - говорится в сообщении.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины осуществила закупку природного газа у крупнейшего в мире нефтетрейдера компании Vitol. Так, предприятие приобрело около 25 млн кубов у нидерландского подразделения Vitol Gas and Power BV. Первые поставки осуществлены в июне через Венгрию.


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