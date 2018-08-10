Правительство обещает премии за экономию газа и света

Граждане, которые сэкономили в зимний период 100 кубов газа или 150 киловатт электроэнергии, могут рассчитывать на премию от Правительства. Для этого необходимо подать заявку в Управление соцзащиты до 1 сентября 2018 года.

При этом в Кабмине уточняют, что на премию могут рассчитывать только получатели субсидий.

Как сообщал "УРА-Информ", жители столицы в конце месяца получат платежки, где вывоз мусора будет стоять в отдельной графе. Киевляне начнут платить за вывоз мусора по отдельной квитанции По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, вывозить мусор будет КП "Киевкомунсервис". Плата будет зависеть от количества зарегистрированных жильцов в квартире. Ранее же сумма зависела от площади квартиры. Сумму к оплате будут вычислять по формуле: средняя годовая норма мусора на человека умножается на тариф предприятия-перевозчика и делится на 12 месяцев.