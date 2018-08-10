11:15 10.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Порошенко призвал Европу отказаться от "Северного потока-2"

Президент Украины Петр Порошенко призывает европейских партнеров отказаться от строительства газопровода "Северный поток-2".

Порошенко призвал Европу отказаться от

При этом глава государства назвал газопровод "троянским конем" Кремля. Как написал в пятницу утром, 10 августа, президент в своем Twitter, Россия использует "Северный поток-2" для того, чтобы обеспечить энергетическую и геополитическую зависимость Европы.

Призываю наших европейских партнеров как можно быстрее избавиться от обманчивых и пагубных кремлевских чар и твердо отстаивать собственную энергетическую безопасность, - добавил Порошенко.

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сомневается в сохранении транзита после запуска "Северного потока-2".

Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, коммерческий директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко оценил потери от остановки транзита российского газа. Он отметил, что при остановке транзита газа экономические потери Украины составят примерно три миллиарда долларов в год. Эта сумма, в свою очередь, составляет около 3% ВВП. Он также рассказал, при каких доходах от транзита Украина не будет против газопровода "Северный поток-2".


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