09:56 10.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ вновь отказал белорусам в покупке украинской дочки Сбербанка

Белорусскому Паритетбанку, который уже второй раз пытается купить украинскую "дочку" Сбербанка, вновь отказано в покупке.

НБУ вновь отказал белорусам в покупке украинской дочки Сбербанка

Национальный банк Украины считает, что банк не соответствует требования регулятора. Об этом накануне в четверг, 9 августа, заявила первый заместитель главы центробанка Екатерина Рожкова.

По ее словам, НБУ уже один раз отказал заявителю, поскольку он не соответствовал нашим требованиям. Там был целый ряд пунктов, не только технических. Посмотрите на размер капитала и портфеля Паритетбанка и Сбербанка, это одно из несоответствий, - пояснила она, добавив, что в настоящее время НБУ не видит потенциального покупателя на Сбербанк.

Вместе с тем Рожкова считает, что для международных институтов покупка затруднена из-за санкций, а среди частных инвесторов она таковых не видела.

Ведь это не маленький банк, и вопрос не только в том, чтобы его купить, но и в его дальнейшем развитии. А для этого необходим и опыт, и капитал, и возможность этот капитал при необходимости внести. В общем, есть много "но", - объяснила замминистра Нацбанка.

Напомним, Паритетбанк - один из 15 крупнейших белорусских банков. В конце мая 2018 года 98,8% акций банка перешли от Управления делами президента к Государственному комитету по имуществу.

Сбербанк Украина - дочерний банк российского Сбербанка. Он входит в топ-7 украинских банков. Переговоры о его продаже ведутся второй год, однако активизировались они после того, как в Украине запретили финучреждениям проводить операции с дочерними структурами российских госбанков

Как сообщал УРА-Информ, в марте текущего года Нацбанк отказал Паритетбанку в этой покупке, сославшись на несоответствие заявителя требованиям законодательства Украины.


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