Нацбанк на пятницу вновь укрепил гривну

100 долл - 2696,1726 грн;

100 евро - 2711,1393 грн;

При этом регулятор установил на 9 августа следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1050.912920;

Серебро - 13.405670;

Платина - 723.811001;

Палладий - 797.492371.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 8 августа, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2696,1726 грн;

100 евро - 3124,5944 грн;

Как сообща УРА-Информ, в среду, 1 августа, вступили в силу изменения методики расчета и обнародования официального курса гривны.

Как сказано на официальном сайте Национального банка Украины, отныне официальный курс гривны к доллару будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов на условиях "тод", "том" и "спот", которые в день расчета курса заключались на межбанковском валютном рынке Украины и информация о которых предоставлялась регулятору до 15:30 соответствующего рабочего дня.