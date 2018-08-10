Наличный доллар в пятницу поднялся 27,40 гривен

Наличный евро потерял пять копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 27,40 гривен, а евро можно купить по 31,65 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,50 - 27,30, продажи 27,24 - 27,90 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,1184, продажи - 27,4072 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 31,45, продажи - 31,29 - 32,10 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,0511, продажи - 31,6531 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,070, продажи - 4,000 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,727, продажи 4,224 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 9 августа 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на пять копеек. Наличный евро набрал копейку. Таким образом, вчера доллар продавался по 27,24 гривен, а евро можно было купить по 31,70 гривен.