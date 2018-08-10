09:15 10.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минфин продал госбонды на 2,5 миллиардов гривен

Министерство финансов в четверг, 9 августа, разместило гривневые и валютные облигации внутреннего государственного займа.

Минфин продал госбонды на 2,5 миллиардов гривен

Общая сумма госбондов составила более миллиарда гривен и 60 миллионов долларов. Как сообщает пресс-служба украинского финансового ведомства, по результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа в государственный бюджет привлечено 2,55 миллиардов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство финансов Украины на аукционе во вторник, 7 августа, разместило облигаций внутренне государственного займа на общую сумму 10,038 миллиардов гривен. Гривневые ОВГЗ были размещены на 4,528 миллиардов гривен, а валютные - на 187 миллионов долларов и 69 миллионов евро.


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