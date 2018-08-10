Лоукостер Wizz Air может запустить рейс из Львова во Франкфурт

Об этом передает ЦТС.

Так, по словам пользователя, который проанализировал код сайта венгерской авиакомпании, при выборе маршрута Львов - Франкфурт-Хан и других уже объявленных направлений из Львова на сайте авиакомпании система в течение некоторого времени выдавала предупреждение о том, что маршрут подлежит одобрению со стороны властей.

Пользователь также проанализировал использование бортов Wizz Air. По его данным, полеты могут начаться 28 октября с использованием самолета из Вроцлава, поскольку сейчас в расписании есть многочасовое окно между прилетом борта из Вроцлава во Львов в 08:10 и возвращением его обратно в 13:45.

Как сообщал "УРА-Информ", лоукостер Wizz Air в октябре 2018 года запустит четыре новых маршрута из Украины. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. Wizz Air запустит рейсы в Польшу, Словакию и Литву Согласно сообщению, с октября Wizz Air запустит четыре новых маршрута из аэропортов Львова и Харькова.