12:13 09.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100200902:roman_z

В Украине продолжают дешеветь арбузы

Цена на украинские арбузы продолжает снижаться. Причина в улучшении погодных условий, которые способствуют активному сбора урожая и увеличения предложения на рынке.

В Украине продолжают дешеветь арбузы

Об этом сообщает EastFruit.

Сейчас за килограмм арбуза производители просят 2,5-3,3 гривны в зависимости от размера и качества. Большинство участников рынка отмечают, что большинство продукции продают не дороже трех гривен за кило. Хотя еще в конце прошлой недели стоимость арбуза достигала 3,5 гривен.

Несмотря на падение стоимости, сейчас арбузы стоят в полтора раза дороже, чем год назад. По словам фермеров, пока цены поддерживает активный спрос на внутреннем рынке и повышенный интерес со стороны компаний-экспортеров.

Стоит отметить, что практически единственным рынком для экспорта отечественных арбузов является Беларусь. А в прошлом году бахчевые Украина продавала еще и в Польшу, и страны Прибалтики.

Как сообщал "УРА-Информ", урожай арбузов и дынь в Украине увеличится. В частности в этом году на Херсонщине прогнозируют увеличение роста производства арбузов и дынь по сравнению с прошлым годом на 235 тысяч тонн. Также, по прогнозам, увеличится сбор овощей, винограда, фруктов и ягод, рапса, сои.


Поделиться
Читайте также:
 
Пользователи сети превратили в мем лежащую Ким Кардашьян - ФОТО Рубль обновил минимумы после сообщения США о новых санкциях В Эквадоре из-за беженцев из Венесуэлы введен режим чрезвычайного положения В Индонезии произошло новое землетрясение магнитудой 6,2 баллов
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив