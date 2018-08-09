В Украине продолжают дешеветь арбузы

Об этом сообщает EastFruit.

Сейчас за килограмм арбуза производители просят 2,5-3,3 гривны в зависимости от размера и качества. Большинство участников рынка отмечают, что большинство продукции продают не дороже трех гривен за кило. Хотя еще в конце прошлой недели стоимость арбуза достигала 3,5 гривен.

Несмотря на падение стоимости, сейчас арбузы стоят в полтора раза дороже, чем год назад. По словам фермеров, пока цены поддерживает активный спрос на внутреннем рынке и повышенный интерес со стороны компаний-экспортеров.

Стоит отметить, что практически единственным рынком для экспорта отечественных арбузов является Беларусь. А в прошлом году бахчевые Украина продавала еще и в Польшу, и страны Прибалтики.

Как сообщал "УРА-Информ", урожай арбузов и дынь в Украине увеличится. В частности в этом году на Херсонщине прогнозируют увеличение роста производства арбузов и дынь по сравнению с прошлым годом на 235 тысяч тонн. Также, по прогнозам, увеличится сбор овощей, винограда, фруктов и ягод, рапса, сои.