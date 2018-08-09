В Украине начнут выращивать жемчуг

Об этом со ссылкой на ректора ВУЗа Юрия Кириллова передает «Агро-Юг».

Реализация проекта начнется уже этой осенью. Он станет первым подобного рода в Украине.

Технология выращивания жемчужин обычно заключается в том, что в раковину моллюска вводится кусочек кости, глины, дерева и так далее. Затем ее возвращают в воду и ждут, пока инородное тело обрастет перламутром.

В естественной среде жемчужины встречаются довольно редко - одна на 100 моллюсков. Для образования драгоценного камня нужно от трех до пяти лет.

Как сообщал "УРА-Информ", в НБУ заявили, что украинцы стали больше денег хранить в банках. Во втором квартале текущего года сохранились высокие темпы притока гривневых средств населения в банковскую систему. За этот период депозиты в банках выросли на 8,7% по сравнению с предыдущим кварталом и на 21,4% в годовом выражении.