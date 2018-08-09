12:32 09.08.2018 | Экономика | Новости
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В Швеции представили электрокар стоимость в 15 тысяч евро - ВИДЕО

Шведы в четверг, 9 августа, показали новый бюджетный уникальный электромобиль - ситикар One.

В Швеции представили электрокар стоимость в 15 тысяч евро - ВИДЕО

Он рассчитан на двух человек, и место пассажира расположено за креслом водителя. Как сообщает The Australian, автомобиль появится в продаже в следующем году. При этом его стоимостью составит 14,9 тысяч евро.

На одном заряде автомобиль может преодолеть до 300 километров, но у него есть аварийный аккумулятор, который можно снять и зарядить в домашних условиях.

Максимальная скорость - 130 километров в час, а весит автомобиль 450 килограммов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине вскоре появится свой электромобиль - " Synchronous", прототип которого уже создан. Автомобиль будет вмещать шесть человек и сможет проехать до 150 километров без подзарядки. Кроме того, приобретение электрокаров украинцами поддержит государство. Верховная Рада Украины уже зарегистрировала законопроект, который освободит граждан Украины от уплаты акцизного сбора при покупке электромобиля.


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