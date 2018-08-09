06:00 09.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100200870:Polishuk

В НБУ заявили, что украинцы стали больше денег хранить в банках

Во втором квартале текущего года сохранились высокие темпы притока гривневых средств населения в банковскую систему.

В НБУ заявили, что украинцы стали больше денег хранить в банках

За этот период депозиты в банках выросли на 8,7% по сравнению с предыдущим кварталом и на 21,4% в годовом выражении. Такие данные в своем обзоре банковского сектора в среду, 8 августа, опубликовал Национальный банк Украины.

По данным регулятора, государственные банки продолжают наращивать объемы депозитов в валюте, хотя в целом по системе доля валютных депозитов сокращается, отмечает регулятор.

По подсчетам Нацбанка, во второй квартале средства населения в банках выросли на 17,2 миллиарда гривен.

Как и раньше, это преимущественно краткосрочные депозиты, около половины из которых

составляют депозиты до трех месяцев и средства по требованию, - уточнили в НБУ, добавив, что средства бизнеса в банках, после сезонного оттока в начале года, во втором квартале увеличились на 6.4 миллиардов гривен.

Всего за апрель-июнь средства бизнеса в банках выросли на 0,9% в гривне и 4,2% в иностранной валюте в долларовом эквиваленте. В основном рост валютных вкладов бизнеса обеспечили государственные монополии.

При этом доля средств НБУ в фондировании банков снизилась до исторически минимального значения - 0.9%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Международные резервы Украины по состоянию на 1 августа, по предварительным данным, составили 17,75 миллиардов долларов. Таким образом, резерв сократился за июль на 1,3% или на 229,7 миллионов долларов. Как сказано на официальном сайте регулятора, причиной снижения резервов НБУ в первую очередь является осуществление платежей по государственному долгу в иностранной валюте.


Поделиться
Читайте также:
 
В Харьковской области на ходу загорелся автомобиль, два человека травмированы - ФОТО Военкоматы начали подготовку к осеннему призыву Россия, Индия и Китай заявили, что и дальше будут покупать нефть у Ирана несмотря на санкции США В Херсонской области грузовик столкнулся с легковушкой, погибли двое детей - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив