В НБУ заявили, что украинцы стали больше денег хранить в банках

За этот период депозиты в банках выросли на 8,7% по сравнению с предыдущим кварталом и на 21,4% в годовом выражении. Такие данные в своем обзоре банковского сектора в среду, 8 августа, опубликовал Национальный банк Украины.

По данным регулятора, государственные банки продолжают наращивать объемы депозитов в валюте, хотя в целом по системе доля валютных депозитов сокращается, отмечает регулятор.

По подсчетам Нацбанка, во второй квартале средства населения в банках выросли на 17,2 миллиарда гривен.

Как и раньше, это преимущественно краткосрочные депозиты, около половины из которых

составляют депозиты до трех месяцев и средства по требованию, - уточнили в НБУ, добавив, что средства бизнеса в банках, после сезонного оттока в начале года, во втором квартале увеличились на 6.4 миллиардов гривен.

Всего за апрель-июнь средства бизнеса в банках выросли на 0,9% в гривне и 4,2% в иностранной валюте в долларовом эквиваленте. В основном рост валютных вкладов бизнеса обеспечили государственные монополии.

При этом доля средств НБУ в фондировании банков снизилась до исторически минимального значения - 0.9%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Международные резервы Украины по состоянию на 1 августа, по предварительным данным, составили 17,75 миллиардов долларов. Таким образом, резерв сократился за июль на 1,3% или на 229,7 миллионов долларов. Как сказано на официальном сайте регулятора, причиной снижения резервов НБУ в первую очередь является осуществление платежей по государственному долгу в иностранной валюте.