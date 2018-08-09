В июле в Украине снова увеличилось количество наличных - НБУ

По оперативным данным Национального банка Украины количество по состоянию на 1 июля наличный увеличилось с 419,954 миллиардов гривен до 420,598 миллиардов гривен на 1 августа. Об этом говорится в сообщении регулятора, опубликованном на сайте в четверг, 79 августа.

При этом с начала года денежная база выросла на 5,4% с 399,1 миллиардов гривен.

Денежная масса в июне выросла на 1,3% с 1 212,8 миллиардов гривен на 1 июля до 1 228,6 миллиардов гривен на 1 августа.

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в июне вырос на 0,8% с 343,9 миллиардов гривен на 1 июля до 345,6 миллиардов гривен на 1 августа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на 1 июля украинские предприятия задолжали своим сотрудникам более 2,72 миллиарда гривен заработной платы. Вместе с тем в "Едином реестре должников" Министерства юстиции зарегистрировано только 878 предприятий, а общая сумма их долга по заработной плате составляет всего 323 миллиона. Это лишь 12% от общей суммы задолженности по зарплате, которую указывает Государственная служба статистики.