"Укрзализныця" до осени разделит поезда на классы

Об этом сообщил начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования Укрзализныци Александр Красноштан.

В соответствии с классом поезда, будет формироваться цена на билет, сообщает Радио НВ.

Красноштан отметил, что класс поезда в основном будет зависеть от срока эксплуатации подвижного состава. В классе комфорт будут ездить вагоны не старше 10 лет, или те, которые прошли капитальный ремонт. Поезда класса комфорт предлагать купе и СВ.

Плацкарт можно будет приобрести в категории эконом по более низкой цене. Распределение вагонов на классы может даже уменьшить стоимость билетов на короткие расстояния. Таким образом хотят повысить конкурентоспособность с автотранспортом.

Как сообщал "УРА-Информ", в Министерстве инфраструктуры планируют прекратить только пассажирское железнодорожное сообщение с Россией. Касательно грузового сообщения есть проблема не только в том, что "Укрзализныця" лишится существенных поступлений в бюджет, но и с международным законодательством.