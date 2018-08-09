Укрспирт будет экспортировать водку в Великобританию

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как заявил и.о. директора "Укрспирт" Юрий Лучечко во время открытия первого магазина фирменной сети "Национальный продукт", цель компании популяризировать украинский продукт на внутреннем рынке и за пределами страны.

Также он сообщил, что предприятие готовит для экспорта в Германию третью партию водки.

Как сообщал "УРА-Информ", госпредприятие "Укрспирт" открыло сеть магазинов отечественной алкогольной продукции "Национальный продукт". Так в Киеве открыли уже четыре магазина. В ближайшее время предприятие планирует расширить свою сеть по всей Украине.