13:33 09.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Укрспирт будет экспортировать водку в Великобританию

Государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" планирует экспортировать в Великобританию водку производства Луцкого завода.

Укрспирт будет экспортировать водку в Великобританию

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как заявил и.о. директора "Укрспирт" Юрий Лучечко во время открытия первого магазина фирменной сети "Национальный продукт", цель компании популяризировать украинский продукт на внутреннем рынке и за пределами страны.

Также он сообщил, что предприятие готовит для экспорта в Германию третью партию водки.

Как сообщал "УРА-Информ", госпредприятие "Укрспирт" открыло сеть магазинов отечественной алкогольной продукции "Национальный продукт". Так в Киеве открыли уже четыре магазина. В ближайшее время предприятие планирует расширить свою сеть по всей Украине.


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