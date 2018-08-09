Украинцам будут отключать свет за неуплату в течении месяца

При этом счет должен быть оплачен в течение 10 рабочих дней с момента получения.

За долги по электроэнергии поставщик услуг имеет право отключить должников, но об этом он обязательно должен предупредить потребителя за 10 рабочих дней.

Если после предупреждения потребитель не погасил задолженность - поставщик услуг имеет право отключить электроэнергию.

Как сообщал "УРА-Информ", Национальная комиссия, регулирующая тарифы в сфере энергетики и коммунальных услуг, утвердила увеличение в 2018 году тарифов на распределение и поставки электроэнергии.