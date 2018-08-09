Украина существенно накопила запасы газа в ПХГ

Сообщается, что за прошедшие сутки в ПХГ Украины было закачано 50,83 млн куб. м газа. При этом, в течение суток из ПХГ Украины газ не отбирался.

"В Украину за сутки поступило из Словакии 20,70 млн куб. м, из Венгрии - 16,17 млн куб. м, из Польши - 0,29 млн куб. м газа", - говорится в сообщении.

Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 42%.

Кстати, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ученые из Смитсоновского экологического научно-исследовательского центра установили, что за последние годы резко увеличилось количество углекислого газа, выделяемого почвенными бактериями и грибами.