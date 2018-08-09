10:39 09.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина существенно накопила запасы газа в ПХГ

Объем гобулого топлива в подземных хранилищах Украины по состоянию на 7 августа увеличился до 13,209 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

Украина существенно накопила запасы газа в ПХГ

Сообщается, что за прошедшие сутки в ПХГ Украины было закачано 50,83 млн куб. м газа. При этом, в течение суток из ПХГ Украины газ не отбирался.

"В Украину за сутки поступило из Словакии 20,70 млн куб. м, из Венгрии - 16,17 млн куб. м, из Польши - 0,29 млн куб. м газа", - говорится в сообщении.

Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 42%.

Кстати, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ученые из Смитсоновского экологического научно-исследовательского центра установили, что за последние годы резко увеличилось количество углекислого газа, выделяемого почвенными бактериями и грибами.


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