Украина существенно накопила запасы газа в ПХГ

Объем гобулого топлива в подземных хранилищах Украины по состоянию на 7 августа увеличился до 13,209 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".
Сообщается, что за прошедшие сутки в ПХГ Украины было закачано 50,83 млн куб. м газа. При этом, в течение суток из ПХГ Украины газ не отбирался.
"В Украину за сутки поступило из Словакии 20,70 млн куб. м, из Венгрии - 16,17 млн куб. м, из Польши - 0,29 млн куб. м газа", - говорится в сообщении.
Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 42%.
Кстати, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ученые из Смитсоновского экологического научно-исследовательского центра установили, что за последние годы резко увеличилось количество углекислого газа, выделяемого почвенными бактериями и грибами.