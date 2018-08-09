Украина стала продавать меньше сахара за границу

Об этом сообщает ассоциация "Укрсахар".

Основные поставки в прошлом месяце осуществлялись в Узбекистан. Общая доля экспорта составила 89 процентов. Также, незначительные отгрузки были в Молдову - 4 процента, Азербайджан - 3 процента и Таджикистан - 2 процента.

Суммарно за cентябрь-июль 2017/2018 маркетингового года экспортировано 538 тыс. т. сахара.

Как сообщал "УРА-Информ", с начала июля в Украине подорожали говядина, сахар и колбасы. Об этом свидетельствуют данные инфляционного барометра. По прогнозам экспертов, до конца года свинина может сравниться в цене с говядиной.