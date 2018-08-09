12:30 09.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100200904:roman_z

Украина стала продавать меньше сахара за границу

За июль текущего маркетингового года украинские производители экспортировали чуть менее 37 тыс. т. сахара. А это на 46% меньше, чем в предыдущем месяце.

Украина стала продавать меньше сахара за границу

Об этом сообщает ассоциация "Укрсахар".

Основные поставки в прошлом месяце осуществлялись в Узбекистан. Общая доля экспорта составила 89 процентов. Также, незначительные отгрузки были в Молдову - 4 процента, Азербайджан - 3 процента и Таджикистан - 2 процента.

Суммарно за cентябрь-июль 2017/2018 маркетингового года экспортировано 538 тыс. т. сахара.

Как сообщал "УРА-Информ", с начала июля в Украине подорожали говядина, сахар и колбасы. Об этом свидетельствуют данные инфляционного барометра. По прогнозам экспертов, до конца года свинина может сравниться в цене с говядиной.


Поделиться
Читайте также:
 
В Одесской области микроавтобус врезался в легковушку, погиб иностранец В Украине продолжают дешеветь арбузы Пользователи сети превратили в мем лежащую Ким Кардашьян - ФОТО Рубль обновил минимумы после сообщения США о новых санкциях
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив