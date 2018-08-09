Украина попала в ТОП-6 поставщиков пива в Европу

Это 3% от всего объема ввозимого в Европейский Союз продукта. Как сказано в данные Евростата, опубликованных в четверг, 9 августа, главными поставщиками пива в ЕС являются Мексика, которая поставляет 211 миллионов литров, что составляет 52% от всего импорта.

Сербия поставляет 48 миллионов литров, а это 12%, США - 39 миллионов литров, а это 10%, Беларусь - 23 миллиона литров, а это 6%, Китай - 16 миллионов литров, а это 4% и Украина - 11 миллионов литров, а это 3% от всех поставок.

Как отмечали аналитики компании Pro-Consulting, в 2017 году экспорт украинского пива увеличился на 50%, по сравнению с 2016 годом.

Главным импортером украинского пива в ЕС была Литва (8,2% всех поставок), которая входит в четверку стран-потребителей еще с 2014 года. Тогда половина всего экспортируемого напитка отправлялась в Россию, 20% в Беларусь и практически столько же в Молдову.

В прошлом году пиво в Россию практически не экспортировалось, а поставки в Беларусь и Молдову снизились суммарно на восемь литров, однако пивной сектор поддержали новые рынки сбыта. Так, Украина экспортировала в Алжир 18 миллионов литров пива - это 17,7% от всего экспорта в 2017-м году.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, а ближайшее время цены на лкоголь и табак существенно возрастут. Повышение стоимости этой продукции будет продолжаться до 2026 года включительно. Это было одним из условий договора об ассоциации Украины с ЕС, сообщили в Минэкономразвития. Этой осенью водка в Украине подорожает на 12%, вина - на 20%, коньяк и бренди вырастут в цене на 10%.