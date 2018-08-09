США могут приостановить дипломатические отношения - СМИ

Это предусмотрено во втором этап санкций против России. Как сообщает в четверг, 9 августа, газета The Washington Post, ссылаясь на информацию чиновника Государственного департамента США, второй этап санкций сводит к минимуму двустороннюю торговлю, а также вводит запрет полетов в США для российских авиакомпаний.

При этом после введения новых санкций Россия должна будет в течение трех месяцев предоставить гарантии неиспользования химического оружия. Также Россия должна будет согласиться на допуск международных инспекторов.

В противном случае в отношении России вступит в силу второй этап санкций, который и предусматривает приостановку дипломатических отношений, - рассказал чиновник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Государственный департамент США принял решение о введении новых санкций против России из-за отравления Скрипалей в Великобритании. Санкции коснутся запрета на экспорт в Россию товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью. В частности, речь идет об электронных устройствах и их компонентах, в том числе и тех, которые используются в авиационной отрасли.

США, Россия, санкции, дипломатические отношения