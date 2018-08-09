11:41 09.08.2018 | Экономика | Новости
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Рубль обновил минимумы после сообщения США о новых санкциях

В четверг, 9 августа, доллар в России оказался на 2,715 рубля выше уровня действующего официального курса, евро – на 2,95 рубля выше официального курса.

Рубль обновил минимумы после сообщения США о новых санкциях

Об этом сообщает Интерфакс.

Согласно недавно полученным сведениям, рубль падает на фоне возросших санкционных рисков. Так, первые сделки по доллару прошли в диапазоне 66,15-66,48 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 66,2575 руб. (+71 копейка к уровню предыдущего закрытия), то есть доллар вышел на максимальные уровни с середины ноября 2016 года.

В свою очередь курс евро впервые за три месяца (с 3 мая) поднялся выше 76 руб. - и достиг отметки 76,26 руб., рост к закрытию предыдущих торгов составил 2,61 руб.

Заметное падение рубля началось в середине дня, тогда российская валюта снизилась по отношению к доллару до минимальных с апреля показателей, а к вечеру обвалилась до двухлетнего минимума.

Напомним, как соообщал ранее "УРА-Информ", житель Украины пытался провезти в Россию старинные денежные средства.


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