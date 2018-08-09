НАПК внесло предписание Авакову

После плановых проверок соблюдения требований закона о предотвращении коррупции в государственных органах, ведомство направило в суд еще три протокола об административных правонарушениях в отношении должностных лиц министерства. Как сообщает пресс-служба НАПК, проверка в МВД установила, что чиновники ведомства в нарушение закона, не сообщили о 30 случаях непредставления или несвоевременного представления деклараций чиновниками ведомства.

Кроме того МВД не обеспечило условий для того, чтобы сотрудники ведомства могли сообщать о нарушении требований закона другим лицом через веб-сайт ведомства.

В связи с чем НАПК требует устранить все выявленные нарушения, а также провести служебное расследование для выявления причин и условий, которые могли способствовать совершению правонарушений.

Также сообщается, что в суд были направлены три протокола об административных правонарушениях. В частности, два должностных лица МВД несвоевременно подали декларации перед увольнением. Также отмечается, что начальник Запорожского облуправления Укртрансбезопасности не сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, НАПК внесло предписание председателю Антимонопольного комитета Украины Юрию Терентьеву.