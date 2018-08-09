12:59 09.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар в четверг немного вырос

В обменных пунктах Украины в четверг, 9 августа 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на пять копеек.

Наличный доллар в четверг немного вырос

Наличный евро набрал копейку. Таким образом, сегодня доллар продается по 27,24 гривен, а евро можно купить по 31,70 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,30 - 27,18, продажи 27,13 - 27,75 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,9777, продажи - 27,2426 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 31,48, продажи - 31,40 - 32,30 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,1707, продажи - 31,7004 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,110, продажи - 4,100 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,849, продажи 4,295 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 8 августа 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 13 копеек. Наличный евро потерял четыре копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 27,19 гривен, а евро можно было купить по 31,69 гривен.


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