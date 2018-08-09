Минагропрод предлагает закрепить объем экспорта пшеницы на уровне восьми миллионов тонн

При это ведомство предлагает закрепить его на уровне восьми миллионов тонн. Как сообщают СМИ, ссылаясь на данные ведомства, указанный объем министерство предлагает заложить в меморандум, который традиционно подписывается в начале сезона с операторами рынка. В него также включается экспорт муки в пересчете на зерно.

Цифра, указанная в меморандуме, не является окончательной, она может быть предложена к пересмотру в январе 2019 года в зависимости от наличия запасов продовольственной пшеницы для внутреннего потребления, - пояснили чиновник, добавив, что подписание меморандума состоится в пятницу, 10 августа, тогда и будут официально озвучены и подтверждены цифры по экспорту пшеницы.

При этом первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк в колонке "Экономической правды" указал, что в меморандуме с зернотрейдерами будут закреплены прогнозные ожидаемые объемы экспорта только продовольственной пшеницы.

По его словам, если в прошлом сезоне были обозначены прогнозы по большинству продовольственных культур - пшеницы, ржи, ячменя, то в прошлом сезоне мы обсуждали только объемы экспорта пшеницы - продовольственных и фуражных классов, то в этом году планируем выделить объемы экспорта исключительно по продовольственной пшеницы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в этом году в Украине соберут 24 миллиона тонн пшеницы, из них 13 миллионов тонн составит урожай продовольственных сортов. Такие прогнозы озвучило Министерство аграрной политики и продовольствия.