Еврокомиссия оценит последствия новых санкций США

Как сообщила в среду вечером, 8 августа, пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич, в ЕС "обратили внимание на внесенный в сенат США законопроект.

Он предлагает ввести новые санкции против России. В связи с чем Брюссель приступил к анализу возможных последствий содержащихся в проекте мер для Европейского союза.

Напомним, сенаторы США 2 августа представили новы пакет санкций против России. Законопроект предусматривает как персональные санкции, так и ограничения на инвестиции в энергетику.

Как сообщал УРА-Информ, законопроект под названием "Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля" предлагает заблокировать операции российских госбанков с американскими институтами, а также ввести санкции против российского госдолга и повысить эффективность исполнения существующих ограничительных мер, предусмотренных законопроектом "О противостоянии противникам США посредством санкций".