В мире начала дешеветь "молочка"

Как сообщает Ассоциация производителей молока, исключением было только сухое цельное молоко в США - оно осталось стабильным в цене.

В ассоциации отметили, что на еропейском рынке в июле отмечалась низкая торговая активность из-за традиционного периода отпусков. Цена на масло там опустилась на 8,3% (6571 долл./т), сухое обезжиренное молоко - на 7,9% (1796 долл./т), а сухое цельное молоко - на 5,2% (3296 долл./т).

Жаркая погода негативно повлияла на общее количество производства, хотя полные данные еще не доступны. Кроме того, Еврокомиссия пролонгирует поддержку фермеров из-за продолжения российского эмбарго.

В Океании полностью закончился сезон 2017/2018 гг. - Австралия завершила его со знаком +3,1%, а Новая Зеландия - +0,1%. Однако, больше всего засуха за последние сто лет, которая продолжается в Австралии последние месяцы, может скорректировать показатели производства в худшую сторону. Правительственная помощь фермерам, пострадавшим от засухи, пока превысила 1 млрд австралийских долларов (738 млн долл. США).

При этом, высокие переходящие запасы продукции, повлияли на то, что цены на молочные продукты в регионе в июле опустились: масло (5138долл./т;-9,9%), сухое обезжиренное молоко (2029 долл./т; -3,9%), сухое цельное молоко (3008 долл./т; -8,5%), Чеддер (3700 долл./т; -7,1%).

Соединенные Штаты Америки также показали снижение цен на молочные продукты в июле под давлением торговых войн. Так, масло продавали по (4982 долл./т; -4,9%), сухое обезжиренное молоко (1725 долл./т; -4%), Чеддер (3278 долл./т; -7,9%), а сухое цельное молоко (3532 долл./т).

Как сообщал "УРА-Информ", в сентябре 2018 года в Украине резко вырастут цены на молоко и молочные продукты. Сообщается, что в середине этого месяца начнет дорожать закупочная цена на молоко. Уже в сентябре-октябре это заставит производителей молоко пересмотреть цены на собственную продукцию.