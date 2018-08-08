Украинцы стали больше покупать электромобилей

В январе-июле украинский парк электромобилей пополнили 2490 машин. Такие данные во вторник, 7 августа, опубликовала ассоциация "Укравтопром".

По данным ведомства, абсолютное большинство электромобилей - 84%, ставших на учет за семь месяцев этого года, были уже с пробегом.

Что же касается популярных моделей, то украинцы чаще всего покупают Nissan Leaf. На сегодня эта модель занимает почти 2/3 рынка электромобилей.

Всего с начала 2018 год года в Украине зарегистрировали 1621 Nissan Leaf.

На втором месте по популярности в украинцев стал BMW i3 - их было зарегистрировано 182 штук. На третьем мест Tesla Model S - 123 штуки.

Еще 78 электромобилей ввезли в Украину от производителя Mercedes-Benz - B Electric Drive. Автомобили SMART Fortwo на электротяге составили 69 штук. Tesla Model Х - 57 штук; KIA Soul EV - 53 штуки; VOLKSWAGEN е-Golf - 52 штук; TOYOTA RAV-4 EV - 46 штук; FIAT 500е - 37 электромобилей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, НБУ объявил тендер на закупку трех электрических транспортных средств марки Hyundai Ioniq Electric (или эквивалент) 2018 года выпуска.