19:16 08.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинцам наконец то сказали, когда можно будет переносить номер мобильного к другому оператору

Нацкомиссия, осуществляющая госурегулирование в сфере связи и информатизации, приняла решение о датах внедрения переноса телефонных номеров в Украине.

Украинцам наконец то сказали, когда можно будет переносить номер мобильного к другому оператору

Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Создание локальных баз данных операторов с номерами телефонов клиентов и их подключения к централизованной системе должен состояться до первого февраля 2019 года.

Начало внедрения услуги по переносу абонентских номеров - первого мая 2019 года.

Процесс и сроки внедрения обсудили вместе со всеми участниками процесса, операторами в том числе.

Отметим, что дату запуска услуги сохранения номера после перехода к другому оператору неоднократно переносили.

Как сообщал "УРА-Информ", с первого августа "Vodafone Украина" повысил тарифы для корпоративных абонентов в полтора-два раза, больше всего стоимость абонплаты вырастет для тех, кто пользовался самыми доступными тарифами.


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