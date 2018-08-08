Украинцам наконец то сказали, когда можно будет переносить номер мобильного к другому оператору

Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Создание локальных баз данных операторов с номерами телефонов клиентов и их подключения к централизованной системе должен состояться до первого февраля 2019 года.

Начало внедрения услуги по переносу абонентских номеров - первого мая 2019 года.

Процесс и сроки внедрения обсудили вместе со всеми участниками процесса, операторами в том числе.

Отметим, что дату запуска услуги сохранения номера после перехода к другому оператору неоднократно переносили.

Как сообщал "УРА-Информ", с первого августа "Vodafone Украина" повысил тарифы для корпоративных абонентов в полтора-два раза, больше всего стоимость абонплаты вырастет для тех, кто пользовался самыми доступными тарифами.