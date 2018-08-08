Украинцам наконец то сказали, когда можно будет переносить номер мобильного к другому оператору

Нацкомиссия, осуществляющая госурегулирование в сфере связи и информатизации, приняла решение о датах внедрения переноса телефонных номеров в Украине.
Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
Создание локальных баз данных операторов с номерами телефонов клиентов и их подключения к централизованной системе должен состояться до первого февраля 2019 года.
Начало внедрения услуги по переносу абонентских номеров - первого мая 2019 года.
Процесс и сроки внедрения обсудили вместе со всеми участниками процесса, операторами в том числе.
Отметим, что дату запуска услуги сохранения номера после перехода к другому оператору неоднократно переносили.
Как сообщал "УРА-Информ", с первого августа "Vodafone Украина" повысил тарифы для корпоративных абонентов в полтора-два раза, больше всего стоимость абонплаты вырастет для тех, кто пользовался самыми доступными тарифами.