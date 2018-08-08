Украина стала одним из основных поставщиков пива в Европу

Согласно данным Евростата, Украина заняла 6 место в рейтинге, экспортировав в ЕС в 2017 году 11 млн литров пива, а это три процента от общего объема поставок.

Основными поставщиками пива в ЕС являются Мексика (211 млн л - 52% рынка), Сербия (48 млн л - 12%), США (39 млн л - 10%), Беларусь (23 млн л - 6%), Китай (16 млн. Л - 4%) и Украина (11 млн л - 3%).

За нами расположилась Россия (10 млн л - 3%) и Таиланд (9 млн л - 2%). Крупнейшим производителем пива в пределах ЕС остается Германия, а поставщиком - Нидерланды.

Как сообщал "УРА-Информ", Министерство экономического развития и торговли Украины несмотря на ежемесячное подорожание табачных и алкогольных изделий, намерено вновь повысить минимальные цены на отдельные виды алкогольных напитков.