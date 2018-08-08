13:15 08.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина договорилась с МВФ о выделении транша - СМИ

Украина договорилась с Международным валютным фондом о выделении очередного транша.

Украина договорилась с МВФ о выделении транша - СМИ

Деньги могут поступить в страну уже в сентябре 2018 года. Как сообщает в среду, 8 августа, ссылаясь на анонимного источника знакомого с ходом переговорив, издание UBR.ua.

Принципиальную договоренность между Фондом и украинскими властями подтверждают также и источники ряда других украинских СМИ. Вместе с тем никто из них не сообщают ни точной дате поступления, ни суммы транша.

Вместе с тем аналитик издания Василий Невмержицкий подчеркивает, что если информация подтвердится, и МВФ все же перечислит ранее озвученные суммы, острота сложившейся ситуации частично снимется. Хотя это не решит, например, проблем дефицита бюджета, а лишь поможет пройти без значительных потерь для резервов период крупных долговых выплат.

По его словам, транш не поможет спасти гривну от девальвации, а лишь смягчит и ограничит падение курса. Он уверен, что если МВФ перечислит деньги, можно рассчитывать на курс порядка 30-31 гривен за доллар к концу года.

Между тем, невзирая на тот факт, что договоренность между МВФ и Украиной подтверждают многие источники в финансовых кругах, официального подтверждения информации ни со стороны Нацбанка, ни со стороны МВФ нет.

Напомним, до конца года стране предстоит выплатить еще порядка 1,75 миллиарда долларов иностранным кредиторам. Если долговые обязательства выполнять без ресурсной подпитки извне, объем резервов упадет ниже критической отметки - трех месяцев будущего импорта. А значит, Украина не сможет разместить евробонды.

Как сообщал УРА-Информ, глава миссии Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роден написал письмо премьер-министру Украины, в котором выразил недовольство, что якобы украинское государство нарушает обязательства, взятые во время получения предыдущего транша от МВФ.


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