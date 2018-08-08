Цены на нефть изменились разнонаправленно

Об этом свидетельствуют данные из рейтинга Bloomberg.

Согласно недавно полученным сведениям, цены на североморскую нефть марки Brent упали в цене до 74,63 доллара за баррель. Таким образом, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,03%.

При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 69,26 доллара за баррель, прибавив 0,13%.

Стоит добавить, что на терминале в Кушинге, штат Оклахома, хранятся физические объемы нефти, торгуемые на бирже NYMEX.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", фьючерсы на нефть эталонных марок в понедельник, 6 августа, падают из-за информации о сокращении добычи черного золота в Саудовской Аравии. По итогам предыдущей сессии контракты снизились в цене до 68,49 долларов за баррель.