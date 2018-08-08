07:59 08.08.2018 | Экономика | Новости
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США вновь готовят новые пошлины на товары из Китая

Соединенные Штаты Америки намерены ввести дополнительные пошлины на продукцию из Китая.

США вновь готовят новые пошлины на товары из Китая

Таможенный сбор в размере 25% распространится на еще 279 наименований китайских товаров общей стоимостью около 16 миллиардов долларов. Как сказано в сообщении, опубликованном во вторник, 7 августа, на сайте Управления торгового представителя США.

Согласно сообщению, в список вошли, в частности, различные виды полимеров, металлов, электронику и другие товары.

Новые пошлины вступят в силу 23 августа. Это уже вторая партия штрафных сборов в торговом конфликте США и Китая.

До этого стороны обменялись пошлинами 6 июля. Тогда Белый дом ввел 25% сборы для 818 наименований китайской продукции.

Напомним, пекин в ответ принял аналогичные пошлины на 659 групп товаров из США.

В то же время в конце июля в торговом конфликте США и ЕС наметилась разрядка.

Как сообщал УРА-Информ, на переговорах в Белом доме президент США Дональд Трамп и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились не вводить новые пошлины, пока идут консультации сторон о дальнейших действиях.


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