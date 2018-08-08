США вновь готовят новые пошлины на товары из Китая

Таможенный сбор в размере 25% распространится на еще 279 наименований китайских товаров общей стоимостью около 16 миллиардов долларов. Как сказано в сообщении, опубликованном во вторник, 7 августа, на сайте Управления торгового представителя США.

Согласно сообщению, в список вошли, в частности, различные виды полимеров, металлов, электронику и другие товары.

Новые пошлины вступят в силу 23 августа. Это уже вторая партия штрафных сборов в торговом конфликте США и Китая.

До этого стороны обменялись пошлинами 6 июля. Тогда Белый дом ввел 25% сборы для 818 наименований китайской продукции.

Напомним, пекин в ответ принял аналогичные пошлины на 659 групп товаров из США.

В то же время в конце июля в торговом конфликте США и ЕС наметилась разрядка.

Как сообщал УРА-Информ, на переговорах в Белом доме президент США Дональд Трамп и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились не вводить новые пошлины, пока идут консультации сторон о дальнейших действиях.