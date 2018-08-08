Первые американские локомотивы Украина получит уже осенью

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

В феврале этого года состоялось подписание соглашения на сумму почти в один миллиард долларов. Соглашение предусматривает долгосрочное сотрудничество между двумя компаниями в течении 15 лет.

По информации "Укрзализницы", первый локомотив General Electric уже в этом месяце морем отправится в Украину на Крюковский вагоностроительный завод, где его доукомплектуют. Общий объем партии составит не менее 30 машин.

Как сообщал "УРА-Информ", Латвийская железная дорога имеет свободные локомотивы и готова дать их в аренду "Укрзализныце" или частным компаниям в связи с дефицитом локомотивов в Украине.