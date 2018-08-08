Наличный доллар в среду немного снизился

Наличный евро потерял четыре копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 27,19 гривен, а евро можно купить по 31,69 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,30 - 27,10, продажи 27,07 - 27,90 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,9248, продажи - 27,1994 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 31,45, продажи - 31,40 - 32,51 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,1160, продажи - 31,6939 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,820 - 4,220, продажи - 4,200 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,932, продажи 4,337 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 7 августа 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 12 копеек. Наличный евро потерял 15 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 27,32 гривен, а евро можно было купить по 31,73 гривен.