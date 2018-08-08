09:58 08.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минфин занял у банков крупную сумму

Министерство финансов Украины на аукционе во вторник, 7 августа, разместило облигаций внутренне государственного займа на общую сумму 10,038 миллиардов гривен.

Минфин занял у банков крупную сумму

Гривневые ОВГЗ были размещены на 4,528 миллиардов гривен, а валютные - на 187 миллионов долларов и 69 миллионов евро.

Как сказано на сайте финансового ведомства, трехмесячные и полугодовые гривневые ОВГЗ размещены под 18% годовых - удовлетворено семь и четыре заявки на 1,745 миллиардов гривен и 1,038 миллиардов гривен соответственно.

Годовые бумаги купили с доходностью 17,8% годовых - всего на 11,8 миллионов гривен.

Двухлетние ОВГЗ с доходностью 16,8% годовых банки купили на 1,734 миллиардов гривен.

Долларовые бумаги размещались со сроком обращения 105 и 203 дня с доходностью 5,52% и 5,89% годовых.

Евровые облигации Минфин продал под 4,39% годовых по десяти заявкам на 77 дня.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, рекордный объем размещения был 27 марта. Тогда Минфин привлек более 20 миллиардов гривен.


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