Минфин занял у банков крупную сумму

Министерство финансов Украины на аукционе во вторник, 7 августа, разместило облигаций внутренне государственного займа на общую сумму 10,038 миллиардов гривен.
Гривневые ОВГЗ были размещены на 4,528 миллиардов гривен, а валютные - на 187 миллионов долларов и 69 миллионов евро.
Как сказано на сайте финансового ведомства, трехмесячные и полугодовые гривневые ОВГЗ размещены под 18% годовых - удовлетворено семь и четыре заявки на 1,745 миллиардов гривен и 1,038 миллиардов гривен соответственно.
Годовые бумаги купили с доходностью 17,8% годовых - всего на 11,8 миллионов гривен.
Двухлетние ОВГЗ с доходностью 16,8% годовых банки купили на 1,734 миллиардов гривен.
Долларовые бумаги размещались со сроком обращения 105 и 203 дня с доходностью 5,52% и 5,89% годовых.
Евровые облигации Минфин продал под 4,39% годовых по десяти заявкам на 77 дня.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, рекордный объем размещения был 27 марта. Тогда Минфин привлек более 20 миллиардов гривен.