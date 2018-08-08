Госдеп введен новые санкции против России из-за дела Скрипалей

Новые меры будут введены из-за дела Скрипалей. Как сообщает в среду, 8 августа, Reuters, новые санкции против Российской Федерации вступят в силу 22 августа 2018 года.

Напомним, в английском городе Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Правительство Великобритании заявило, что Россия стоит за отравлением Скрипалей. Вместе с тем, РФ отрицает какую-либо причастность и обвиняет британцев в придумывании "фальшивой истории".

Как сообщал УРА-Информ, из-за отравления Скрипаля в Великобритании ряд стран, в частности участницы Евросоюза, а также США и Канада приняли решение выслать российских дипломатов.