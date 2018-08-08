22:59 08.08.2018 | Экономика | Новости
100200872:Polishuk

Госдеп введен новые санкции против России из-за дела Скрипалей

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки принял решение о вводе новых санкций против России.

Госдеп введен новые санкции против России из-за дела Скрипалей

Новые меры будут введены из-за дела Скрипалей. Как сообщает в среду, 8 августа, Reuters, новые санкции против Российской Федерации вступят в силу 22 августа 2018 года.

Напомним, в английском городе Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Правительство Великобритании заявило, что Россия стоит за отравлением Скрипалей. Вместе с тем, РФ отрицает какую-либо причастность и обвиняет британцев в придумывании "фальшивой истории".

Как сообщал УРА-Информ, из-за отравления Скрипаля в Великобритании ряд стран, в частности участницы Евросоюза, а также США и Канада приняли решение выслать российских дипломатов.


Поделиться
Читайте также:
 
В ГПУ назвали заказчиков покушения на Гандзюк В НБУ заявили, что украинцы стали больше денег хранить в банках В Харьковской области на ходу загорелся автомобиль, два человека травмированы - ФОТО Военкоматы начали подготовку к осеннему призыву
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив