13:59 08.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Глава Кабмина заявил о "вычислении врагов" в Укрзализныце

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поведал, что он с недавнего времени очень серьезно занялся Укрзализныцей. В частности, сейчас одновременно с обновлением фондов Укрзализныци происходит и обновление управления компанией, искоренение теневых сделок.

Глава Кабмина заявил о

Об этом сообщает пресс-служба правительства в среду, восьмого августа.

Отметим, что не для кого не секрет, что Укрзализныця была опутана всевозможными схемами и узлами. В связи с этим было принято единогласное решение начать вычислять врагов и выводить ситуацию из состояния упадка.

Также Гройсман подчеркнул, что одновременно с обновлением фондов происходит и обновление управления Укрзализныцей, искоренение теневых сделок и ручного управления, которое наблюдалось в прошлые периоды.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"КП "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд № 233/234 Киев - Одесса до конца августа.


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