Глава Кабмина заявил о "вычислении врагов" в Укрзализныце

Об этом сообщает пресс-служба правительства в среду, восьмого августа.

Отметим, что не для кого не секрет, что Укрзализныця была опутана всевозможными схемами и узлами. В связи с этим было принято единогласное решение начать вычислять врагов и выводить ситуацию из состояния упадка.

Также Гройсман подчеркнул, что одновременно с обновлением фондов происходит и обновление управления Укрзализныцей, искоренение теневых сделок и ручного управления, которое наблюдалось в прошлые периоды.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", КП "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд № 233/234 Киев - Одесса до конца августа.