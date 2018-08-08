109 тысяч украинцев ожидают зарплату годами - Госстат

Вместе с тем в "Едином реестре должников" Министерства юстиции зарегистрировано только 878 предприятий, а общая сумма их долга по заработной плате составляет всего 323 миллиона. Это лишь 12% от общей суммы задолженности по зарплате, которую указывает Государственная служба статистики.

По данным ведомства, в реестр должников попадает не каждое предприятие, которое имеет долг по зарплате перед своими работниками.

В эту базу данных вносятся только те предприятия-должники, в отношении которых применяют принудительное исполнение судебных решений. Это означает, что в реестр юридических лиц-должников по зарплате попадают только те предприятия, работники которых решили "выбить" свою зарплату через суд, - пояснили в Госстате в среду, 8 августа.

Напомним, согласно законодательству, невыплата заработной платы является уголовным правонарушением, может караться штрафом, исправительными работами или лишением свободы.

Как сообщал УРА-Информ, по состоянию на 1 июля общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине увеличилась на 6,3%. На сегодняшний день - это 2,7 миллиардов гривен. Такие данные в субботу, 28 июля, опубликовала Государственная служба статистики. По данным ведомства, в июне задолженность по зарплате экономически активных предприятий увеличилась на 11% и составила 1,56 миллиардов гривен.